Сумма трат россиян на цветы для последнего звонка составила 2 млрд рублей

Российские граждане потратили 2 миллиарда рублей на цветы для последнего звонка, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на аналитика "Контур.Маркета" Дарью Жигалину.
Дарья Жигалина сообщила, что специалисты проанализировали более 20 тысяч чеков по всей стране. Отмечено, что в России возрос спрос на эустомы, тюльпаны и гвоздики.
Жигалина также указала, что розы составляют почти половину всех продаж. Их стоимость выросла на 7%, с 501 до 536 рублей. Несмотря на это, спрос на розы увеличился на 7%.
Лилии заняли второе место по популярности в стране. Их стоимость выросла с 557 до 579 рублей (+4%), однако продажи снизились на 20%. Третье место занимают астры, на долю которых приходится около 7% продаж.
Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.