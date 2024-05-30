Сумма трат россиян на цветы для последнего звонка составила 2 млрд рублей

Россияне потратили 2 миллиарда на цветы к последнему звонку

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские граждане потратили 2 миллиарда рублей на цветы для последнего звонка, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на аналитика "Контур.Маркета" Дарью Жигалину.

Фото: flickr.com by Ken FUNAKOSHI is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Дарья Жигалина сообщила, что специалисты проанализировали более 20 тысяч чеков по всей стране. Отмечено, что в России возрос спрос на эустомы, тюльпаны и гвоздики.

Жигалина также указала, что розы составляют почти половину всех продаж. Их стоимость выросла на 7%, с 501 до 536 рублей. Несмотря на это, спрос на розы увеличился на 7%.

Лилии заняли второе место по популярности в стране. Их стоимость выросла с 557 до 579 рублей (+4%), однако продажи снизились на 20%. Третье место занимают астры, на долю которых приходится около 7% продаж.