Наибольший рост пенсий в бывших республиках СССР наблюдается в Азербайджане

Наибольший рост пенсий среди бывших республик СССР зафиксирован в Азербайджане, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Всеобщей конфедерации профсоюзов. Согласно их данным, за последние пять лет прирост составил 72,6%.
Также стало известно, что в Армении пенсии с 2019 по 2023 год увеличились на 50,36%, а в Белоруссии — на 32,97%.
Представители пресс-службы отметили, что за этот период в Казахстане средняя пенсия выросла на 58,48%, в Молдавии — на 87,15%, в России — на 25,86%, в Узбекистане — на 33,98%, а в Таджикистане — на 28,83%.
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