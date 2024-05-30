Наибольший рост пенсий в бывших республиках СССР наблюдается в Азербайджане

Названа бывшая республика СССР с наибольшим ростом пенсий

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Наибольший рост пенсий среди бывших республик СССР зафиксирован в Азербайджане, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Всеобщей конфедерации профсоюзов. Согласно их данным, за последние пять лет прирост составил 72,6%.

Фото: petitsiyu-protiv-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-podpisali-million-chelovek by Klops.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Также стало известно, что в Армении пенсии с 2019 по 2023 год увеличились на 50,36%, а в Белоруссии — на 32,97%.

Представители пресс-службы отметили, что за этот период в Казахстане средняя пенсия выросла на 58,48%, в Молдавии — на 87,15%, в России — на 25,86%, в Узбекистане — на 33,98%, а в Таджикистане — на 28,83%.