Более половины россиян требует ежегодного повышения зарплат

Россияне связали рост зарплаты с качеством своей работы

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно исследованию медиахолдинга Rambler&Co и сервиса "Работа.ру", более половины (53 процента) россиян уверены, что их рабочие коллективы функционируют эффективнее, если работодатели ежегодно проводят фиксированное повышение зарплат. Об этом сообщает газета "Известия".

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Опрос, проведённый специалистами, выявил, что 26 процентов жителей России последний раз получали повышение зарплаты несколько лет назад, 21 процент — в прошлом году, и только 7 процентов — в текущем году.

Дополнительно 5 процентов отметили, что прибавку получили в этом квартале, а 4 процента — в мае. В 2024 году заработная плата выросла у каждого десятого гражданина России. В то же время, 27 процентов опрошенных пожаловались, что на их нынешнем месте работы зарплата не увеличивалась.

Исследование также показало, что 48 процентов россиян считают, что работодатель должен повышать зарплату ежегодно. Еще 27 процентов полагают, что это должно происходить не реже одного раза в полгода, а 11 процентов — не реже одного раза в квартал.