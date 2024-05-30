Владимир Путин ужесточил наказания за низкое качество коммунальных услуг

Путин подписал закон об увеличении штрафов за низкое качество ЖКУ

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который повышает штрафы за предоставление некачественных жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Официальный документ размещён на сайте опубликования правовых актов.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Ответственность за данные нарушения будут нести ресурсоснабжающие компании. Размер административных штрафов для должностных лиц теперь составит от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

В случае повторного нарушения штрафы увеличатся до 10-30 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 тысяч рублей для юридических лиц.