Владимир Путин ужесточил наказания за низкое качество коммунальных услуг

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который повышает штрафы за предоставление некачественных жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Официальный документ размещён на сайте опубликования правовых актов.
Ответственность за данные нарушения будут нести ресурсоснабжающие компании. Размер административных штрафов для должностных лиц теперь составит от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.
В случае повторного нарушения штрафы увеличатся до 10-30 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 тысяч рублей для юридических лиц.
Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.