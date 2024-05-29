Садоводы понесли значительные убытки из-за майских холодов

Из-за аномальных майских заморозков российские садоводы понесли большие потери. Они лишились более половины будущего урожая, а в некоторых случаях даже многолетних насаждений.
Чтобы избежать банкротства некоторых компаний, им требуется дополнительная помощь от государства. Об этом говорится в письме Национального союза производителей плодов и овощей (Национальный плодоовощной союз), адресованном Минсельхозу. Ссылку на это письмо опубликовало издание "Агроэксперт".
Согласно документу, компания "Агроном-сад" (Липецкая область) лишилась примерно 75% урожая яблок, "Агрофирма имени 15 лет Октября" (Липецкая область) — до 85%, а "Белгородские яблоки" и "Владимировский сад" (Белгородская область) — 100% урожая яблок.
Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.