Эксперт рассказала, что изменения в налоговой системе России могут привести к проблемам с рождаемостью

Экономист Оганова рассказала о проблемах с рождаемостью в РФ из-за новых налогов

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова в беседе с URA.RU отметила, что изменения в налоговой системе России могут создать проблемы с рождаемостью.

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Она указала, что количество семей с детьми, которые будут иметь возможность получать вычет (согласно предложенному законопроекту Минфина), будет невелико, особенно в некрупных городах.

В такой ситуации решить, рожать детей, но при этом не иметь хорошо оплачиваемую работу для получения налоговой льготы, будет непросто. Она отметила, что если люди стремятся к хорошей зарплате, то им придется платить налоги полностью, не получая кэшбэк, и при этом на них ляжут дополнительные расходы на содержание детей. В таких условиях поддерживать рост рождаемости станет сложной задачей.

Экономист также подчеркнул, что нагрузка на кошельки россиян продолжает увеличиваться. Она отметил, что несмотря на увеличение размера заработной платы, рост этого показателя компенсируется ставкой банковского рефинансирования, инфляцией и, теперь, увеличением налога.