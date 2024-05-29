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Выяснилось, сколько получают директора магазинов в сетевом ретейле

Годовой доход директоров магазинов в сетевом ретейле равен 1,4 млн рублей

2:34
Экономика

Согласно исследованию консалтинговой компании Support Partners, директоры магазинов в сетевом ретейле могут рассчитывать на медианный годовой доход в размере 1,4 млн рублей.

Годовой доход директоров магазинов в сетевом ретейле равен 1,4 млн рублей
Фото: flickr.com by X5 Retail Group is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

При этом в 25% торговых сетей у директоров этой должности возможен заработок в размере 1,6 млн рублей и выше. Эти данные получены после изучения заработной платы в сфере продуктовых, спортивных, модных и детских магазинов.

Основатель и глава компании Support Partners Константин Борисов отметил, что ритейл, доставка и производство являются отраслями с наибольшей нехваткой кадров.

"Согласно нашим наблюдениям и опросам общественного мнения, материальная мотивация и уровень заработной платы по-прежнему входят в число основных причин выбора компании-работодателя", — отметил Борисов.

Заработная плата директоров магазинов состоит из фиксированной части в размере 70% и переменной в размере 30%. Средний медианный уровень фиксированной заработной платы составляет 1,02 млн рублей в год, сообщает Газета.Ru.

Переменная часть вознаграждения зависит от достижения ключевых показателей эффективности (KPI). В половине анализируемых сетей директоры могут получать до 336 тыс. рублей в год в качестве переменного вознаграждения.

Помимо этого, типичный пакет компенсаций и льгот в ретейле включает скидки на товары компании, питание, медицинскую страховку и подарки на праздники. 36% компаний предоставляют материальную помощь в сложных ситуациях, 29% предлагают спортивные мероприятия или частичную компенсацию фитнес-абонемента для своих сотрудников. Также 14% компаний внедряют телемедицину как альтернативу или дополнение к традиционной медицинской страховке.

Исследование было проведено в мае 2024 года. Аналитики исключили из анализа директоров с нетипичными системами мотивации и с кардинально отличающимися от среднестатистического уровня годового дохода. Например, годовой доход некоторых директоров магазинов сети продуктовых магазинов "Пятерочка" может достигать 3,4 млн рублей, что в два раза превышает значение 75-го перцентиля выборки.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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