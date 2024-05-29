Российский предприниматель выиграл суд по санкциям у Евросоюза

Предприниматель Фархад Ахмедов из России выиграл судебное дело против Совета Европейского союза, как указано в постановлении суда в Люксембурге.
Решением суда было аннулировано все решения, касающиеся ограничений, наложенных на Ахмедова с 8 апреля 2022 года, а также Совет ЕС обязан возместить все судебные издержки, связанные с этим делом.
В сентябре 2023 года Совет ЕС принял решение исключить из чёрного списка бизнесменов Европейского союза Фархада Ахмедова, Александра Шульгина и Григория Берёзкина.
Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.