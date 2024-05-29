Российский предприниматель выиграл суд по санкциям у Евросоюза

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Предприниматель Фархад Ахмедов выиграл суд у Совета ЕС

0:40
Экономика

Предприниматель Фархад Ахмедов из России выиграл судебное дело против Совета Европейского союза, как указано в постановлении суда в Люксембурге.

Предприниматель Фархад Ахмедов выиграл суд у Совета ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Решением суда было аннулировано все решения, касающиеся ограничений, наложенных на Ахмедова с 8 апреля 2022 года, а также Совет ЕС обязан возместить все судебные издержки, связанные с этим делом.

В сентябре 2023 года Совет ЕС принял решение исключить из чёрного списка бизнесменов Европейского союза Фархада Ахмедова, Александра Шульгина и Григория Берёзкина.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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