В ближайшее десятилетие в России необходимо выполнить задачу по наращиванию производства СПГ до 100 млн тонн

В РФ хотят выполнить задачу по наращиванию производства СПГ до 100 млн тонн

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский отметил необходимость выполнения задачи по наращиванию производства СПГ в РФ до 100 млн тонн в ближайшее десятилетие.

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Он подчеркнул, что это требуется в свете нелегитимных действий США в отношении таких проектов, как "Арктик СПГ-2", "Сахалин-1", "Сахалин-2" и другие, сообщает РИА Новости.

Биричевский также отметил, что учитывая рост мировой потребности в СПГ, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным задача должна быть выполнена.