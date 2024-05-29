Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский отметил необходимость выполнения задачи по наращиванию производства СПГ в РФ до 100 млн тонн в ближайшее десятилетие.
Он подчеркнул, что это требуется в свете нелегитимных действий США в отношении таких проектов, как "Арктик СПГ-2", "Сахалин-1", "Сахалин-2" и другие, сообщает РИА Новости.
Биричевский также отметил, что учитывая рост мировой потребности в СПГ, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным задача должна быть выполнена.
Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.