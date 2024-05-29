Больше денег для семей: в России будет введена новая ежегодная выплата для одной из категорий граждан

В России будет введена ежегодная выплата для работающих родителей двух и более детей

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России в скором времени будет внедрена новая годовая выплата, направленная на поддержку определённой категории граждан.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Речь идет о работающих родителях, имеющих двух или более детей, как сообщают "Известия", ссылаясь на свои источники в правительстве.

Документ был разработан Министерством труда. Этот федеральный законопроект разрабатывался в рамках внедрения прогрессивной шкалы налогообложения, отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По сути, годовая выплата будет предоставляться в случае, если совокупный доход семьи не превышает полтора прожиточного минимума на одного человека, установленного в конкретном регионе Российской Федерации.