В России в скором времени будет внедрена новая годовая выплата, направленная на поддержку определённой категории граждан.
Речь идет о работающих родителях, имеющих двух или более детей, как сообщают "Известия", ссылаясь на свои источники в правительстве.
Документ был разработан Министерством труда. Этот федеральный законопроект разрабатывался в рамках внедрения прогрессивной шкалы налогообложения, отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
По сути, годовая выплата будет предоставляться в случае, если совокупный доход семьи не превышает полтора прожиточного минимума на одного человека, установленного в конкретном регионе Российской Федерации.
Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.