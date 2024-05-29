Литва вводит масштабный запрет на импорт российских и белорусских товаров

Литва одобрила запрет на импорт 2,8 тысячи категорий товаров из РФ и РБ

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Литовское правительство утвердило предложенный парламентом запрет на ввоз из России и Белоруссии 2,8 тысячи категорий товаров, который вступит в силу с 3 июня.

Фото: eigene Bilder by Томас Грэмс is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Как сообщает портал LRT, в перечень попали в основном сельскохозяйственные продукты, такие как мясо, рыба, молочные изделия, яйца, мед, овощи, фрукты, орехи, кофе, чай, пряности, крупы и их производные, мука, крахмал, масла и жиры, сахар, какао, напитки (как безалкогольные, так и алкогольные), уксус, корма для животных, отходы пищевой промышленности, а также табак и его заменители.