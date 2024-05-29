"Это не разовая акция": интернет-омбудсмен объяснил, почему российские компании не переходят на отечественный софт

Эксперт Мариничев: введение сбора с компаний за иностранное ПО — это волюнтаризм

2:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Переход российских компаний с зарубежного программного обеспечения на отечественное требует значительных усилий и времени, сообщил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в интервью NewsInfo.Ru.

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Ранее Минцифры РФ предложило ввести сбор с организаций, продолжающих использовать иностранное ПО. Чиновники считают, что это уравняет положение иностранного и российского софта.

По словам Мариничева, бизнес продолжает пользоваться зарубежным ПО, так как российский не всегда может закрыть потребности компании. Кроме того, его приобретение означает дополнительные затраты для бизнес, отметил он.

Наконец, переход на российский софт требует времени и значительных усилий организации и всех её сотрудников, подчеркнул интернет-омбудсмен. Он уточнил, что необходимо внедрить и настроить новое ПО, а также вести двойной учет в системах, что создаёт неудобства для работы организации.

"То есть это напряжение всех сил, ресурсов предприятий — и финансовых, и человеческих. И это не просто. Это не на персональном компьютере одну программу на другую заменить", — рассказал специалист.

Мариничев добавил, что компании и сами не против перейти на российское ПО, так как использование зарубежного софта в условиях санкций делает их уязвимыми.

"Но сам момент перехода — это не одноразовая акция. Это должно быть подготовлено, спланировано с точки зрения локации ресурсов — человеческих и подрядных, со стороны тех компаний, которые помогут это сделать", — рассказал собеседник.

Эксперт подчеркнул, что одинаковых российских и иностранных продуктов не существует, поэтому бесшовная интеграция нового ПО будет невозможна.

Финансовые затраты на переход индивидуальны для каждой компании, отметил интернет-омбудсмен. По его опыту, автоматизация рабочего места одного сотрудника требует 3-4 его месячных зарплат.

Мариничев добавил, что решение Минцифры о введении сбора для компаний, использующих зарубежное ПО, выглядит волюнтаристским.

"Это нонсенс. Коммерческие компании должны использовать ровно то, что они считают нужным, или не использовать вовсе. Это тоже их право", — отметил он.

Интернет-омбудсмен подчеркнул, что такая мера оправдана только для государственных компаний и корпораций, которые формируют спрос на отечественные продукты, но не для частного бизнеса.

Ранее США заявили о введении эмбарго на все российские товары.