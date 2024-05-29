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Мошенники перешли от телефонных звонков к электронным письмам

Мошенники используют электронные письма под видом "Госуслуг"

1:08
Экономика » Финансы

Мошенники разработали новую схему, чтобы убедить россиян взять кредит. Они отправляют поддельные электронные письма от имени государственных органов, таких как Госуслуги.

Мошенники используют электронные письма под видом "Госуслуг"
Фото: freepik.com by flatart is licensed under public domain

Письма выглядят правдоподобно, потому что такие сообщения действительно рассылает сервис Госуслуг. Мошенники используют узнаваемые логотипы и пишут о взломе аккаунта. Они предлагают жертве связаться с ними по телефону, чтобы не допустить утечки данных.

Затем они убеждают жертву, что злоумышленники уже подали заявки на кредиты от её имени. Жертву просят "перекрыть" эти заявки, оформив кредит от своего имени. При этом мошенники присылают уже заполненные документы для банка, чтобы сократить "интервал сомнений" у жертвы. Ей не нужно тратить время на оформление заявки через личный кабинет, перевод средств, поиск и заполнение бумаг.

Специалисты по безопасности рекомендуют игнорировать любые предложения по кредитам, от кого бы они ни исходили. Тем более, никак не связан с кредитованием портал "Госуслуги". 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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