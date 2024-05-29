Возможность полного запрета продукции из РФ допустили в США

США введут эмбарго на все российские товары

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

В конечном итоге, по словам заместителя помощника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха, США могут ввести эмбарго на все российские товары.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under public domain

Он высказал мнение о возможности полного запрета продукции из РФ, отметив, что это не лучшая идея, но иного выхода он не видит.

Сингх объяснил, что Россия планирует полностью трансформировать свою экономику в "фабрику для военной машины", и по его мнению, придёт время, когда это станет фактической реальностью.

Аналитики Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН оценили, что если будут введены масштабные экономические санкции, вплоть до полноценной торговой блокады, то ВВП России может упасть на 3,5 процентных пункта.