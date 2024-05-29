Возможность полного запрета продукции из РФ допустили в США

В конечном итоге, по словам заместителя помощника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха, США могут ввести эмбарго на все российские товары.
Он высказал мнение о возможности полного запрета продукции из РФ, отметив, что это не лучшая идея, но иного выхода он не видит.
Сингх объяснил, что Россия планирует полностью трансформировать свою экономику в "фабрику для военной машины", и по его мнению, придёт время, когда это станет фактической реальностью.
Аналитики Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН оценили, что если будут введены масштабные экономические санкции, вплоть до полноценной торговой блокады, то ВВП России может упасть на 3,5 процентных пункта.
Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.