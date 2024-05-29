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Возможность полного запрета продукции из РФ допустили в США

США введут эмбарго на все российские товары

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Экономика

В конечном итоге, по словам заместителя помощника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха, США могут ввести эмбарго на все российские товары.

США введут эмбарго на все российские товары
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under public domain

Он высказал мнение о возможности полного запрета продукции из РФ, отметив, что это не лучшая идея, но иного выхода он не видит.

Сингх объяснил, что Россия планирует полностью трансформировать свою экономику в "фабрику для военной машины", и по его мнению, придёт время, когда это станет фактической реальностью.

Аналитики Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН оценили, что если будут введены масштабные экономические санкции, вплоть до полноценной торговой блокады, то ВВП России может упасть на 3,5 процентных пункта.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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