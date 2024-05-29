Дополнительные доходы бюджетной системы России от налоговых изменений в 2025 году составят 2,6 триллиона рублей

Ожидается, что в 2025 году бюджетная система России получит дополнительные доходы от налоговых изменений на сумму 2,6 триллиона рублей.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на предложенный Минфином пакет поправок в Налоговый кодекс.
Из общей суммы 1,6 триллиона рублей будет поступать за счёт повышения налога на прибыль до 25 процентов.
Дополнительно 533 миллиарда рублей будут доступны благодаря расширению прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов.
Также в бюджет будут внесены дополнительные средства от различных акцизов и госпошлин, а также изменений в части упрощенной системы налогообложения и природной ренты.