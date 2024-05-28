Повышение НДФЛ не затронет самозанятых

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

В России продолжает действовать специальный налоговый режим для самозанятых, который позволяет заниматься легальным предпринимательством через приложение «Мой налог». Этот режим был введён в 2019 году в качестве эксперимента в четырёх пилотных регионах, а сейчас действует по всей стране.

Фото: unsplash.com by Ли Кэмпбелл is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на этот режим, могут платить налог по льготной ставке: 4% от сделок с физическими лицами и 6% — с юридическими. Эти ставки сохранятся на прежнем уровне до 2028 года.