Повышение НДФЛ не затронет самозанятых

В России продолжает действовать специальный налоговый режим для самозанятых, который позволяет заниматься легальным предпринимательством через приложение «Мой налог». Этот режим был введён в 2019 году в качестве эксперимента в четырёх пилотных регионах, а сейчас действует по всей стране.
Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на этот режим, могут платить налог по льготной ставке: 4% от сделок с физическими лицами и 6% — с юридическими. Эти ставки сохранятся на прежнем уровне до 2028 года.
Опилки - это мелкие кусочки древесины, которые образуются при обработке дерева. Они часто используются в строительстве и ремонте, но многие садоводы задаются вопросом: можно ли использовать опилки в огороде?