введение новой ставки НДФЛ повысит доходы государства

Согласно проекту поправок Минфина, дополнительные доходы бюджета России от налоговых изменений в 2025 году могут составить около 2,6 трлн рублей.

