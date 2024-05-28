введение новой ставки НДФЛ повысит доходы государства

Прогрессивное налогообложение принесёт доходы уже в 2025 году

Согласно проекту поправок Минфина, дополнительные доходы бюджета России от налоговых изменений в 2025 году могут составить около 2,6 трлн рублей.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain

В частности, ожидается, что повышение налога на прибыль с 20 до 25 процентов принесет в бюджет 1,6 трлн рублей в 2025 году и 11,1 трлн рублей за шесть лет.

Кроме того, расширение прогрессии по НДФЛ с учётом вычетов в 2025 году может увеличить доходы бюджета на 533 млрд рублей, а за шесть лет — на 3,1 трлн рублей.

В то же время новая ставка налога не затронет основное население страны, а самые социально незащищённые слои населения получат большие налоговые вычеты.