введение новой ставки НДФЛ повысит доходы государства

Согласно проекту поправок Минфина, дополнительные доходы бюджета России от налоговых изменений в 2025 году могут составить около 2,6 трлн рублей.
В частности, ожидается, что повышение налога на прибыль с 20 до 25 процентов принесет в бюджет 1,6 трлн рублей в 2025 году и 11,1 трлн рублей за шесть лет.
Кроме того, расширение прогрессии по НДФЛ с учётом вычетов в 2025 году может увеличить доходы бюджета на 533 млрд рублей, а за шесть лет — на 3,1 трлн рублей.
В то же время новая ставка налога не затронет основное население страны, а самые социально незащищённые слои населения получат большие налоговые вычеты.
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