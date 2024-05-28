Германия и Чехия призвали власти ЕС организовать рабочую группу для полного отказа от импорта российского газа

Германия и Чехия просят ЕС создать группу для отказа от российского газа

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Германия и Чехия выступают за создание рабочей группы в рамках Евросоюза для разработки стратегии полного отказа от импорта газа, нефти и ядерных материалов из России.

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Эту информацию передает агентство Блумберг, ссылаясь на письмо, направленное министром экономики ФРГ Робертом Хабеком и министром торговли Чехии Йозефом Сикелой министру энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен.

В письме отмечается, что в интересах энергетического суверенитета и безопасности необходимо последовательно уменьшать импорт газа, нефти и радиоактивных материалов из России.

По информации агентства, министры энергетики ЕС планируют провести встречу для обсуждения прогресса выполнения плана REPowerEU, направленного на уменьшение зависимости от энергоносителей из РФ.