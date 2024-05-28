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Германия и Чехия призвали власти ЕС организовать рабочую группу для полного отказа от импорта российского газа

Германия и Чехия просят ЕС создать группу для отказа от российского газа

0:53
Экономика

Германия и Чехия выступают за создание рабочей группы в рамках Евросоюза для разработки стратегии полного отказа от импорта газа, нефти и ядерных материалов из России.

Германия и Чехия просят ЕС создать группу для отказа от российского газа
Фото: wikimedia.org by RG72 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Эту информацию передает агентство Блумберг, ссылаясь на письмо, направленное министром экономики ФРГ Робертом Хабеком и министром торговли Чехии Йозефом Сикелой министру энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен.

В письме отмечается, что в интересах энергетического суверенитета и безопасности необходимо последовательно уменьшать импорт газа, нефти и радиоактивных материалов из России. 

По информации агентства, министры энергетики ЕС планируют провести встречу для обсуждения прогресса выполнения плана REPowerEU, направленного на уменьшение зависимости от энергоносителей из РФ.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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