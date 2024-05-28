Государственный долг Украины достиг $151,5 млрд к концу апреля 2024 года

Государственный долг Украины к 30 апреля текущего года достиг $151,5 млрд, по данным, представленным главой комитета Верховной рады по финансовым вопросам, Даниилом Гетманцевым.
В сообщении опубликованном в его telegram-канале говорится, что Министерство финансов отчиталось о том, что к концу апреля 2024 года общий государственный долг, включая гарантированные государством средства, составил 6 010,4 млрд гривен, что составляет $151,5 млрд.
Гетманцев подчеркнул, что более 71,5% общего государственного долга приходится на внешние заимствования, в то время как внутренний долг составляет 28,5%. По его данным, более 74% этого долга обозначено в иностранной валюте.
По словам депутата, с февраля 2022 года государственный долг Украины увеличился более чем в 2,2 раза.
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