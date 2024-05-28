Продажа картофеля стала рискованным бизнесом: подводные камни продажи овощей с дачных участков

Продажа картофеля с приусадебного участка может грозить владельцу штрафом до двух тысяч рублей, сообщила юрист Анастасия Асабина.
По информации, предоставленной РИА Новости, это связано с необходимостью законного оформления такой деятельности.
Асабина уточнила, что дачники, регулярно зарабатывающие на продаже овощей со своих участков без государственной регистрации, рискуют получить штраф.
Она отметила, что согласно статье 14.1 КоАП РФ, за отсутствие оформления предусмотрен штраф в размере от 500 до 2000 рублей. Эксперт также добавила, что штраф в размере 500 рублей может быть наложен на тех, кто выращивает картофель для продажи из собственных семян, нарушая правила производства семян сельскохозяйственных растений.
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