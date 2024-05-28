Экономия на продуктах без ущерба качеству жизни: рекомендации эксперта

Экономист Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований, дал рекомендации по накоплению средств без снижения качества жизни в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Он посоветовал пересмотреть расходы на питание, отмечая, что необходимые продукты можно покупать по более низкой цене. Сэкономленные средства следует вложить в ресурсы, стоимость которых стабильно растёт.
Зубец подчеркнул, что если у человека нет возможности для накоплений, первый шаг — это найти хорошую работу. Однако для многих это сложно из-за отсутствия подходящих вакансий в их регионе.
Второй вариант — экономия. По его словам, один и тот же набор калорий и питательных веществ можно приобрести за разные деньги, выбирая более дешевые продукты, такие как гречка, капуста и подсолнечное масло, вместо более дорогих, например, мясных.
Он также отметил важность инвентаризации расходов, чтобы оставались средства для накоплений, без ухудшения качества жизни. Зубец рекомендовал вкладывать сэкономленные деньги в ресурсы, которые не обесцениваются и растут в цене выше инфляции.
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