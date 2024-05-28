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Финансовый аналитик Моженков предупредил россиян о возможных проблемах с иностранными картами

Эксперт Моженков рассказал о рисках при открытии платёжных карт в иностранных банках

0:43
Экономика

Россияне могут столкнуться с рисками при открытии платёжных карт Visa и Mastercard в иностранных банках, сообщил NewsInfo.Ru финансовый аналитик Николай Моженков.

Эксперт Моженков рассказал о рисках при открытии платёжных карт в иностранных банках
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic is licensed under public domain

Моженков отметил, что банковские счета могут быть заморожены по различным причинам, что часто приводит к потере доступа к счёту.

По его словам, такие карты безопасно открывать, например, для путешествий, но рекомендуется хранить на них небольшие суммы денег. Моженков также напомнил, что при переводе на карту иностранного банка взимается комиссия.

Он добавил, что для оплаты в дружественных странах можно открыть карту платёжной системы UnionPay.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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