"Росатом" построит в Узбекистане АЭС малой мощности

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В Узбекистане построят первую в регионе АЭС

0:35
Экономика

Москва и Ташкент подписали контракт о строительстве атомной электростанции малой мощности в Узбекистане. 

В Узбекистане построят первую в регионе АЭС
Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

АЭС общей мощностью 330 мегаватт будет состоять из шести реакторов мощностью 55 мегаватт каждый. Строительство начнётся уже этим летом. Для размещения станции выбрана площадка в Джизакской области, которая уже была исследована и признана безопасной.

Учитывая высокие темпы роста экономики и потребления энергии, этот проект обещает достаточно быструю окупаемость. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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