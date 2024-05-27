"Росатом" построит в Узбекистане АЭС малой мощности

Москва и Ташкент подписали контракт о строительстве атомной электростанции малой мощности в Узбекистане.
АЭС общей мощностью 330 мегаватт будет состоять из шести реакторов мощностью 55 мегаватт каждый. Строительство начнётся уже этим летом. Для размещения станции выбрана площадка в Джизакской области, которая уже была исследована и признана безопасной.
Учитывая высокие темпы роста экономики и потребления энергии, этот проект обещает достаточно быструю окупаемость.
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