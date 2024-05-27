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Аналитик Владимир Брагин спрогнозировал динамику курса рубля

Эксперт Брагин: ослабление рубля не предвидится

1:14
Экономика

На открытии торгов на Мосбирже доллар впервые с конца января опустился ниже 89 рублей, сообщает NewsInfo.Ru, ссылаясь на директора по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК "Альфа Капитал" Владимира Брагина.

Эксперт Брагин: ослабление рубля не предвидится
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Эксперт отмечает, что с ноября 2023 года рубль находится в диапазоне 88-93 за доллар. Перед выборами он слегка укрепился, так как предполагалось, что после выборов может возникнуть необходимость в дополнительных средствах, и это могло бы быть достигнуто через ослабление рубля для увеличения нефтегазовых доходов.

Однако такой сценарий не осуществился, и сейчас происходит нормализация курса, приближение к нижней границе установленного диапазона.

Брагин считает, что в долгосрочной перспективе нет причин для сильного ослабления рубля, поскольку это не соответствует целям снижения инфляции и обеспечения стабильности экономики.

"Если исходить из того, какие налоговые изменения происходят в России, потянуть за все ниточки и прикинуть, что будет следствием — это сценарий крепкого рубля", — заключил он.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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