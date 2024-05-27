Европейский союз в марте 2024 года увеличил закупки российского железа, стали и алюминия

Евросоюз нарастил закупки российских металлов

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейский союз в марте 2024 года увеличил объёмы закупок российского железа, стали и алюминия. В списке основных покупателей выделяются Бельгия и Германия.

Фото: flickr.com by James St. John is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным издания, экспорт в страны Евросоюза вырос на 1,7 раза по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 328 миллионов евро, что является максимальным показателем с мая 2023 года.

Лидером по объёмам закупок российских металлов стала Бельгия, которая увеличила свои закупки на 3,5 раза, достигнув отметки в 130,5 миллиона евро.

Также крупными покупателями выступили Италия (85 миллионов евро), Дания (35,1 миллиона евро), Чехия (23 миллиона евро) и Нидерланды (20 миллионов евро).

Относительно поставок алюминия в страны ЕС, они выросли на 29 процентов, достигнув отметки в 91,4 миллиона евро. Германия сделала самые крупные закупки, увеличив экспорт в пять раз до 22,4 миллиона евро. Также активно покупали алюминий Испания (+69%) и Польша (+21%).