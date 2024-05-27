Стало известно, кем подработать летом, чтобы получать 100 тысяч рублей

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Список самых востребованных вакансий лета 2024

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Экономика

Эти вакансии являются лидером среди сезонных предложений в торговле и отличаются самой высокой оплатой.

Список самых востребованных вакансий лета 2024
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under public domain

Высокие доходы получают продавцы мороженого, которое является популярным летним лакомством. Кроме того, многие работодатели активно ищут продавцов игрушек, как сообщает сервис "Авито работа".

Продавец кукурузы. С марта количество вакансий увеличилось в три раза. Предлагаемая зарплата составляет от 80 000 до 100 000 рублей в месяц.

Продавец мороженого. За последний месяц количество вакансий выросло на 81%. Доход в этой позиции варьируется от 60 000 до 75 000 рублей.

Продавец игрушек. Зарплата в этой сфере составляет от 40 000 до 70 000 рублей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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