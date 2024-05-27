Стало известно, кем подработать летом, чтобы получать 100 тысяч рублей

Эти вакансии являются лидером среди сезонных предложений в торговле и отличаются самой высокой оплатой.
Высокие доходы получают продавцы мороженого, которое является популярным летним лакомством. Кроме того, многие работодатели активно ищут продавцов игрушек, как сообщает сервис "Авито работа".
Продавец кукурузы. С марта количество вакансий увеличилось в три раза. Предлагаемая зарплата составляет от 80 000 до 100 000 рублей в месяц.
Продавец мороженого. За последний месяц количество вакансий выросло на 81%. Доход в этой позиции варьируется от 60 000 до 75 000 рублей.
Продавец игрушек. Зарплата в этой сфере составляет от 40 000 до 70 000 рублей.
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