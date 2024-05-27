Стало известно, какие выплаты положены россиянам за советский стаж

За каждый год трудового стажа до 1991 года россиянам начисляется прибавка к пенсии в размере 1% от ее суммы. За период с 1992 по 2002 год дополнительно полагается 10% за каждый год стажа.
Эти детали пояснила доктор экономических наук, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Она объяснила, что если у человека стаж до 1991 года составляет 7 лет, а после 1992 года — еще 20 лет, то его пенсия увеличится на 17%.
По данным профессора, если пенсия составляет 24 тысячи рублей, то прибавка за такой стаж будет равна 4080 рублям, и итоговая сумма пенсии составит 28 080 рублей, сообщает "Газета.Ru".
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