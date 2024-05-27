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Стало известно, какие выплаты положены россиянам за советский стаж

За каждый год стажа до 1991 года россиянам положена прибавка к пенсии

1:00
Экономика

За каждый год трудового стажа до 1991 года россиянам начисляется прибавка к пенсии в размере 1% от ее суммы. За период с 1992 по 2002 год дополнительно полагается 10% за каждый год стажа.

За каждый год стажа до 1991 года россиянам положена прибавка к пенсии
Фото: petitsiyu-protiv-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-podpisali-million-chelovek by Klops.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Эти детали пояснила доктор экономических наук, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Она объяснила, что если у человека стаж до 1991 года составляет 7 лет, а после 1992 года — еще 20 лет, то его пенсия увеличится на 17%.

По данным профессора, если пенсия составляет 24 тысячи рублей, то прибавка за такой стаж будет равна 4080 рублям, и итоговая сумма пенсии составит 28 080 рублей, сообщает "Газета.Ru".

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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