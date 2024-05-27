"Подушка безопасности": эксперт рассказал, куда вкладывать деньги простым россиянам

Зайнуллин: реальная инфляция в России в текущем году - 10%

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кандидат экономических наук, профессор Университета "Синергия" Сергей Зайнуллин в беседе с "Газетой.Ru" поделился рекомендациями о том, куда в настоящее время выгодно инвестировать денежные средства.

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По его словам, реальная инфляция в России в этом году составляет 10%. Вклады и облигации с доходностью на срок до одного года, облигации, акции и коммерческая недвижимость на период от одного до пяти лет, а также драгоценные металлы на срок более пяти лет могут превосходить эту инфляцию, пояснил он.

Экономист советует хранить сбережения на банковских вкладах, если накопления — в пределах "подушки безопасности". Для средств, превышающих годовой бюджет, Зайнуллин рекомендует более рискованные вложения в акции и облигации.

Экономист также отметил, что вкладывать в недвижимость и драгоценные металлы имеет смысл, если сбережения превышают пятилетний бюджет. Кроме того, до 20% активов, которые можно позволить себе потерять, стоит направить на высокорискованные инвестиции, добавил Зайнуллин.