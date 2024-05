РИА Новости: в Казахстане самая низкая цена газа для населения

В Европе Казахстан, Россия и Белоруссия являются лидерами по доступности природного газа для населения. В то же время жители Молдавии, Литвы и Португалии имеют меньше всего возможностей использовать этот вид топлива.

Фото: flickr.com by Ivan Radic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic