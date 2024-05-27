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РИА Новости: в Казахстане самая низкая цена газа для населения

Экономика

В Европе Казахстан, Россия и Белоруссия являются лидерами по доступности природного газа для населения. В то же время жители Молдавии, Литвы и Португалии имеют меньше всего возможностей использовать этот вид топлива.

РИА Новости: в Казахстане самая низкая цена газа для населения
Фото: flickr.com by Ivan Radic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Самая высокая стоимость газа зафиксирована в Швеции, а самая низкая — в Казахстане. Низкая стоимость природного газа в Казахстане объясняется высоким процентным соотношением добычи и потребления газа: не имея при высоких объёмах добываемого газа развитой тяжёлой или агрохимической промышленности, Казахстан может позволить предложение газа населению по низкой цене.

Относительно высокая обеспеченность газом помимо стран СНГ характерна для стран, располагающихся на Северном море. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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