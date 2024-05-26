Цены на газ могут упасть: названы основные причины резкого роста стоимости ресурса в Европе

Биржевые цены на газ в Европе превысили 400 долларов за тысячу кубометров впервые с конца прошлого года.
Эксперт по фондовому рынку Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций" считает, что в ближайшем будущем цены могут снизиться до 360-370 долларов за тысячу кубометров, сообщает РИА Новости. Однако она также предупреждает, что после этого возможно новое повышение цен. Прошлым летом цены уже поднимались выше 500 долларов за тысячу кубометров.
Рокотянская объясняет текущий рост цен несколькими факторами:
Эти факторы вместе могут способствовать волатильности и потенциальному росту цен на газ в будущем.
Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.