Цены на газ могут упасть: названы основные причины резкого роста стоимости ресурса в Европе

Эксперт назвала причины роста цен на газ в Европе

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Биржевые цены на газ в Европе превысили 400 долларов за тысячу кубометров впервые с конца прошлого года.

Фото: flickr.com by Ivan Radic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эксперт по фондовому рынку Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций" считает, что в ближайшем будущем цены могут снизиться до 360-370 долларов за тысячу кубометров, сообщает РИА Новости. Однако она также предупреждает, что после этого возможно новое повышение цен. Прошлым летом цены уже поднимались выше 500 долларов за тысячу кубометров.

Рокотянская объясняет текущий рост цен несколькими факторами:

Запасы газа в хранилищах: подземные газохранилища в Европе заполнены на 47% выше среднего уровня последних пяти лет, но их все равно нужно пополнять, что увеличивает спрос на газ. Судебные риски: австрийская компания OMV сообщила о риске невыплаты "Газпром экспорту" за поставленный газ по решению суда. Это может привести к прекращению поставок в Австрию и вызвать стресс на всем европейском рынке. Перебои в добыче: на текущей неделе были перебои в добыче газа в Норвегии, одном из ключевых поставщиков газа в Европу. Транзит через Украину: часть газа поступает в Европу через Украину, но есть опасения, что эти поставки прекратятся, так как соглашение о транзите между Россией и Украиной истекает в этом году, и Киев не хочет его продлевать.

Эти факторы вместе могут способствовать волатильности и потенциальному росту цен на газ в будущем.