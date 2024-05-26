Женщины чаще мужчин переходят на удалённую работу

Эксперты портала Superjob.ru выяснили, что свыше 20 процентов россиян, решивших перейти на удаленную работу, поставили своих руководителей перед фактом.
Согласно их данным, инициаторами перехода на удаленный график занятости чаще всего становятся сами сотрудники, их доля составляет 43 процента.
Примечательно, что среди них женщины проявляют больше инициативы по сравнению с мужчинами: 47 процентов женщин против 40 процентов мужчин предпочитают работать в удалённом режиме.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.