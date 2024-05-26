Женщины чаще мужчин переходят на удалённую работу

Переход на удалёнку становится нормой

0:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперты портала Superjob.ru выяснили, что свыше 20 процентов россиян, решивших перейти на удаленную работу, поставили своих руководителей перед фактом.

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Согласно их данным, инициаторами перехода на удаленный график занятости чаще всего становятся сами сотрудники, их доля составляет 43 процента.

Примечательно, что среди них женщины проявляют больше инициативы по сравнению с мужчинами: 47 процентов женщин против 40 процентов мужчин предпочитают работать в удалённом режиме.