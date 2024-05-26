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Женщины чаще мужчин переходят на удалённую работу

Переход на удалёнку становится нормой

0:36
Экономика

Эксперты портала Superjob.ru выяснили, что свыше 20 процентов россиян, решивших перейти на удаленную работу, поставили своих руководителей перед фактом.

Переход на удалёнку становится нормой
Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under public domain

Согласно их данным, инициаторами перехода на удаленный график занятости чаще всего становятся сами сотрудники, их доля составляет 43 процента.

Примечательно, что среди них женщины проявляют больше инициативы по сравнению с мужчинами: 47 процентов женщин против 40 процентов мужчин предпочитают работать в удалённом режиме.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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