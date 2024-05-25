Филологи в России: сколько им платят и где больше всего вакансий

Средняя зарплата филологов в РФ составила 75 тысяч рублей

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

В начале 2024 года средняя зарплата филологов в России достигла 75 тысяч рублей. Это данные исследования, проведенного рекрутинговым сервисом hh.ru ко Дню филолога, который отмечается 25 мая.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

Результаты исследования опубликовала "Газета.Ru".

Согласно исследованию, филологи легче всего находят работу в Москве, где в 2024 году было зарегистрировано 11,2 процента вакансий для этой специальности от общего числа по стране.

В Санкт-Петербурге на долю филологов приходилось 3,7 процента вакансий, в Московской области — 1,9 процента, а в Краснодарском крае, Республике Татарстан, Свердловской области — по 1,5 процента. Нижегородской области этот показатель составил 1,1 процента.

В остальных регионах России в течение года появилось менее 300 вакансий для филологов. При этом спрос на специалистов с филологическим образованием увеличился на пять процентов за год.