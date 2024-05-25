Алжир заменил Россию: Италия больше не нуждается в российском газе

SWI: Италия сократила энергетическую зависимость от России

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто Фратин сообщил, что страна значительно сократила свою энергетическую зависимость от России.

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Об этом пишет издание Swissinfo (SWI).

Фратин отметил, что в настоящее время объём российского газа, поступающего в Италию, минимален и больше не играет существенной роли для страны.

Он подчеркнул, что за последние два года Италии удалось диверсифицировать источники поставок газа, и теперь основным поставщиком энергоносителя является Алжир.

До февраля 2022 года Россия обеспечивала 40% газового импорта Италии.