Алжир заменил Россию: Италия больше не нуждается в российском газе

Министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто Фратин сообщил, что страна значительно сократила свою энергетическую зависимость от России.
Об этом пишет издание Swissinfo (SWI).
Фратин отметил, что в настоящее время объём российского газа, поступающего в Италию, минимален и больше не играет существенной роли для страны.
Он подчеркнул, что за последние два года Италии удалось диверсифицировать источники поставок газа, и теперь основным поставщиком энергоносителя является Алжир.
До февраля 2022 года Россия обеспечивала 40% газового импорта Италии.
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