Алжир заменил Россию: Италия больше не нуждается в российском газе

Министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто Фратин сообщил, что страна значительно сократила свою энергетическую зависимость от России.

Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer is licensed under by ReubenGBrewer is licensed under CC BY-SA 3.0