Аномальные заморозки в мае: под угрозой урожай сразу в нескольких областях

Майские заморозки нанесли ущерб сельскому хозяйству

0:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперты отметили, что заморозки в начале мая нанесли значительный ущерб садам и сельскохозяйственным культурам.

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Однако, по их словам, критических последствий для всей страны не было зафиксировано, сообщает "Комсомольская правда".

По данным издания, в Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Курской, Орловской, Пензенской, Саратовской и Тамбовской областях был введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы урожаю.