Аномальные заморозки в мае: под угрозой урожай сразу в нескольких областях

Эксперты отметили, что заморозки в начале мая нанесли значительный ущерб садам и сельскохозяйственным культурам.
Однако, по их словам, критических последствий для всей страны не было зафиксировано, сообщает "Комсомольская правда".
По данным издания, в Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Курской, Орловской, Пензенской, Саратовской и Тамбовской областях был введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы урожаю.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.