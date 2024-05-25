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Аномальные заморозки в мае: под угрозой урожай сразу в нескольких областях

Майские заморозки нанесли ущерб сельскому хозяйству

0:31
Экономика

Эксперты отметили, что заморозки в начале мая нанесли значительный ущерб садам и сельскохозяйственным культурам.

Майские заморозки нанесли ущерб сельскому хозяйству
Фото: freepik.com by grmarc is licensed under public domain

Однако, по их словам, критических последствий для всей страны не было зафиксировано, сообщает "Комсомольская правда".

По данным издания, в Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Курской, Орловской, Пензенской, Саратовской и Тамбовской областях был введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы урожаю.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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