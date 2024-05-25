Китайский аналог H&M планирует запустить до 500 магазинов одежды на территории России

Бренд Semir ежегодно планирует открывать от 60 магазинов на территории России

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китайский молодежный бренд Semir из доступного ценового сегмента планирует активное расширение на российском рынке начиная с 2025 года.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan is licensed under public domain

По планам компании, каждый год будет открываться не менее 60 магазинов в различных регионах России, а к 7-10 годам планируется запустить до 500 магазинов.

Эту стратегию развития розничной сети Semir обнародовала руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров и совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева, как сообщает ТАСС.

В настоящее время ведутся активные переговоры по данному вопросу, и компания намерена серьёзно укрепить свою позицию на российском рынке модной одежды.