Последствия санкций: богатые русские возвращают свои сбережения на родину

Состоятельные россияне потеряли интерес к хранению сбережений за рубежом

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2023 году состоятельные россияне утратили интерес к хранению своих накоплений за границей, в основном в европейских странах, и вернули в Россию значительные суммы.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Информация об этом была опубликована агентством РИА Новости.

Богатые жители России возвращают свои финансы на родину после начала спецоперации России на Украине, которая привела к введению обширных антироссийских санкций со стороны западных стран.

Было заморожено значительное количество российских активов, включая золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов. Большая часть этих средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear.