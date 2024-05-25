Последствия санкций: богатые русские возвращают свои сбережения на родину

В 2023 году состоятельные россияне утратили интерес к хранению своих накоплений за границей, в основном в европейских странах, и вернули в Россию значительные суммы.
Информация об этом была опубликована агентством РИА Новости.
Богатые жители России возвращают свои финансы на родину после начала спецоперации России на Украине, которая привела к введению обширных антироссийских санкций со стороны западных стран.
Было заморожено значительное количество российских активов, включая золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов. Большая часть этих средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.