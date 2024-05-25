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Последствия санкций: богатые русские возвращают свои сбережения на родину

Состоятельные россияне потеряли интерес к хранению сбережений за рубежом

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Экономика

В 2023 году состоятельные россияне утратили интерес к хранению своих накоплений за границей, в основном в европейских странах, и вернули в Россию значительные суммы.

Состоятельные россияне потеряли интерес к хранению сбережений за рубежом
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Информация об этом была опубликована агентством РИА Новости.

Богатые жители России возвращают свои финансы на родину после начала спецоперации России на Украине, которая привела к введению обширных антироссийских санкций со стороны западных стран.

Было заморожено значительное количество российских активов, включая золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов. Большая часть этих средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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