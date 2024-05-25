Россия и Белоруссия планируют отменить роуминг в Союзном государстве

Путин заявил о планах отменить роуминг с Белоруссией

0:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский президент Владимир Путин заявил на совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко, что Россия и Белоруссия намерены отменить роуминг в Союзном государстве.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По его словам, планируется обеспечить мобильную связь для всех абонентов в двух странах в режиме домашней сети.

Таким образом, пользователи смогут пользоваться связью без дополнительных расходов при поездках между Россией и Белоруссией.