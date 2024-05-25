Эксперт Востриков рассказал, когда упадут цены на клубнику в России

Востриков: цены на клубнику упадут во второй половине июня

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков, поделился прогнозом о снижении цен на клубнику в России.

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Эту информацию сообщает издание "Абзац".

По словам Вострикова, ожидается, что цены на клубнику начнут падать во второй половине июня. Он также отметил, что на российском рынке представлена не только отечественная клубника, но и импортные поставки из Турции, Азербайджана и Молдавии.

Это означает, что сокращение поставок от одного поставщика может быть компенсировано увеличением поставок от другого.