В 2023 году Россия экспортировала 10,97 тонн баранины, что в 11 раз превышает показатель предыдущего года, заявил генеральный директор Национального союза овцеводов Михаил Егоров.
Информация была представлена агентством "Интерфакс".
Большая часть экспорта (98 процентов) пришлась на Иран, оставшийся объём был приобретен заказчиками из Белоруссии, Казахстана, Армении и Саудовской Аравии.
На пленарном заседании XXIV Российской выставки племенных овец и коз было объявлено, что импорт живых овец и коз в Россию увеличился в прошлом году в 3,5 раза.
Основными поставщиками стали страны Европы, такие как Австрия и Нидерланды (по 40 процентов), а также Германия и Венгрия.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.