Россияне всё больше доверяют фонду пенсионных накоплений от Сбера

С начала 2024 года россияне перевели в программу долгосрочных сбережений в СберНПФ более 12 миллиардов рублей пенсионных накоплений. Женщины активнее "активируют" свои пенсионные накопления, чем мужчины, как сообщается в пресс-релизе Сбера.

Фото: wikimedia.org by Florstein is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0