Россияне всё больше доверяют фонду пенсионных накоплений от Сбера

С начала 2024 года россияне перевели в программу долгосрочных сбережений в СберНПФ более 12 миллиардов рублей пенсионных накоплений. Женщины активнее "активируют" свои пенсионные накопления, чем мужчины, как сообщается в пресс-релизе Сбера.

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Общее количество договоров долгосрочных сбережений превысило 420 тысяч. Чаще всего в эту программу вступают жители столичного региона. Каждый шестой участник новой программы решил перевести в неё свои пенсионные накопления.

По состоянию на 20 мая, россияне открыли 423 тысячи программ долгосрочных сбережений. Из них 68% договоров заключили женщины, а 32% — мужчины. Участники вложили в этот новый инструмент 4,5 миллиарда рублей. В среднем, при открытии программы россияне пополняют счёт на 8,4 тысячи рублей, а в дальнейшем — на 3,5 тысячи рублей.