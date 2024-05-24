Криптовалютная лихорадка в России: российские пользователи активно исследуют мир криптовалют

Центробанк сообщил о росте интереса россиян к криптоактивам

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

В свежем обзоре финансовой стабильности, подготовленном Центробанком, отмечается резкий рост совокупного веб-трафика российских пользователей на крупнейших криптовалютных площадках.

Фото: flickr by Хорхе Франганильо is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сравнивая четвертый квартал 2023 года и первый квартал 2024 года с предыдущими периодами, наблюдается увеличение на 16,4%.

Особенно впечатляющий рост замечен в среднемесячном числе уникальных пользователей крупнейших криптобирж, подсчитываемых через уникальные IP-адреса.

Здесь зафиксировано увеличение до 15,1%. Доля россиян в общем объёме посещений также увеличилась, достигнув 7% в первом квартале 2024 года.