После запрета на экспорт: что произойдёт с рынком топлива в России

Экономист Беляев рассказал, как изменится рынок топлива

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство РФ приняло решение приостановить временный запрет на вывоз бензина из страны, который был введен 29 февраля текущего года.

Фото: wikimedia.org by Rama is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Экономист Михаил Беляев поделился своим мнением о возможных изменениях на рынке топлива в ближайшее время.

Согласно его прогнозу, цены на бензин, как и на другие товары, склонны к росту. Однако точное время и масштаб этого роста пока остаются неопределенными.

Беляев отметил, что введение запрета на экспорт имело целью увеличить предложение топлива на внутреннем рынке, однако сами цены формируются под влиянием различных факторов, включая доминирующие позиции на рынке, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Эксперт подчеркнул, что некоторые участники рынка могут использовать любые поводы для повышения цен, независимо от уровня спроса и предложения.

Беляев также выразил мнение о необходимости улучшения антимонопольной системы для регулирования рынка. Он предположил, что в ближайшее время цены на бензин могут оставаться стабильными, а затем возможно повышение на 5-10%.