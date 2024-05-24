Международный совет по зерну повысил прогноз по экспорту пшеницы из РФ

Ожидается увеличение доли РФ в мировом экспорте пшеницы

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Международный совет по зерну повысил прогноз по экспорту российской пшеницы на текущий сельскохозяйственный сезон, сообщает РИА Новости.

Фото: Wikimedia Commons by Afonin is licensed under CC-BY-SA-3.0

Организация прогнозирует, что Россия может занять примерно 26% мирового рынка, что станет новым рекордом. Ожидается, что страна экспортирует 53,1 миллиона тонн пшеницы. Этот показатель станет самым высоким за всю современную историю, превысив прошлогодний результат почти на 10%.

Доля России в мировом экспорте пшеницы может достигнуть рекордных 25,8%. Предыдущий рекорд был установлен в 2017–2018 сельскохозяйственном году с долей 23,4%, тогда как в прошлом году этот показатель составил около 23,2%.