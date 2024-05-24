Международный совет по зерну повысил прогноз по экспорту пшеницы из РФ

Международный совет по зерну повысил прогноз по экспорту российской пшеницы на текущий сельскохозяйственный сезон, сообщает РИА Новости.
Организация прогнозирует, что Россия может занять примерно 26% мирового рынка, что станет новым рекордом. Ожидается, что страна экспортирует 53,1 миллиона тонн пшеницы. Этот показатель станет самым высоким за всю современную историю, превысив прошлогодний результат почти на 10%.
Доля России в мировом экспорте пшеницы может достигнуть рекордных 25,8%. Предыдущий рекорд был установлен в 2017–2018 сельскохозяйственном году с долей 23,4%, тогда как в прошлом году этот показатель составил около 23,2%.
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