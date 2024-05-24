Мишустин заявил о необходимости создания независимой платежной системы для стран СНГ

Мишустин: странам СНГ необходимо сформировать независимую систему платежей

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул необходимость создания независимой от внешних факторов системы платежей и расчетов для стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Фото: president.tatarstan.ru by Пресс-служба Президента Татарстана is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи с коллегами по СНГ российский премьер-министр призвал к усилению сотрудничества в таможенной сфере, проведению согласованной антимонопольной политики и обеспечению справедливых условий конкуренции. Он также отметил важность масштабирования современных решений во всех отраслях.

Он добавил, что главной задачей в СНГ является углубление экономических связей в области продовольственной, технологической и энергетической безопасности, а также расширение сотрудничества в цифровизации, логистике, экологии и промышленной кооперации.