Мишустин заявил о необходимости создания независимой платежной системы для стран СНГ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул необходимость создания независимой от внешних факторов системы платежей и расчетов для стран Содружества Независимых Государств (СНГ).
Об этом сообщает ТАСС.
Во время встречи с коллегами по СНГ российский премьер-министр призвал к усилению сотрудничества в таможенной сфере, проведению согласованной антимонопольной политики и обеспечению справедливых условий конкуренции. Он также отметил важность масштабирования современных решений во всех отраслях.
Он добавил, что главной задачей в СНГ является углубление экономических связей в области продовольственной, технологической и энергетической безопасности, а также расширение сотрудничества в цифровизации, логистике, экологии и промышленной кооперации.
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