Центробанк приготовился к решительным действиям: новый механизм против США

Габуния объяснил указ Путина об американских активах

Заместитель председателя Центрального банка России Филипп Габуния прокомментировал указ президента Владимира Путина, предусматривающий возможность изъятия американского имущества на территории России.

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Он подчеркнул, что данный указ предоставляет механизм на случай ответных мер США против российских активов, сообщает агентство "Прайм".

Габуния выступил на пресс-конференции, посвященной обзору финансовой стабильности, где отметил готовность регулятора действовать в зависимости от развития ситуации.

Он заявил, что создан механизм, который позволит Центральному банку реагировать, если будут предприняты какие-либо меры в отношении наших активов.

"Мы будем смотреть и действовать по ситуации", — заявил представитель ЦБ", — заявил Габуния.