Центробанк приготовился к решительным действиям: новый механизм против США

Заместитель председателя Центрального банка России Филипп Габуния прокомментировал указ президента Владимира Путина, предусматривающий возможность изъятия американского имущества на территории России.

Фото: commons.wikimedia.org by Kuba is licensed under CC BY 3.0