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Громкие скандалы и уголовные дела: доходы российских блогеров рухнули

Российские блогеры потеряли 3,5 миллиарда рублей в 2023

0:58
Экономика

Российские блогеры и инфлюэнсеры понесли убытки в размере 3,5 миллиарда рублей в 2023 году, не считая выплат по задолженностям, сообщают "Известия" со ссылкой на Ассоциацию блогеров и агентств (АБА).

Российские блогеры потеряли 3,5 миллиарда рублей в 2023
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

В 2022 году их доходы достигали 4,5 миллиарда рублей, тогда как в 2023 году они сократились до одного миллиарда.

В АБА отметили, что одной из причин падения доходов стали возбужденные уголовные дела против некоторых блогеров. Это привело к снижению активности среди инфлюэнсеров: одни столкнулись с правовыми проблемами, другие решили действовать осторожнее.

Наибольшие потери понесли Валерия Чекалина, Александра Митрошина и Гоар Аветисян, чьи доходы сократились на миллиард, 650 миллионов и 500 миллионов рублей соответственно.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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