Громкие скандалы и уголовные дела: доходы российских блогеров рухнули

Российские блогеры и инфлюэнсеры понесли убытки в размере 3,5 миллиарда рублей в 2023 году, не считая выплат по задолженностям, сообщают "Известия" со ссылкой на Ассоциацию блогеров и агентств (АБА).
В 2022 году их доходы достигали 4,5 миллиарда рублей, тогда как в 2023 году они сократились до одного миллиарда.
В АБА отметили, что одной из причин падения доходов стали возбужденные уголовные дела против некоторых блогеров. Это привело к снижению активности среди инфлюэнсеров: одни столкнулись с правовыми проблемами, другие решили действовать осторожнее.
Наибольшие потери понесли Валерия Чекалина, Александра Митрошина и Гоар Аветисян, чьи доходы сократились на миллиард, 650 миллионов и 500 миллионов рублей соответственно.
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