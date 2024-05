Россия может потерять до 70% урожая яблок из-за майских заморозков

Майские заморозки нанесли значительный урон яблоневым садам в центральной части России, с потерями урожая, оцениваемыми в диапазоне 50-70%.

