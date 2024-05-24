Россия может потерять до 70% урожая яблок из-за майских заморозков

Майские заморозки нанесли серьезный ущерб яблочным садам в РФ

Майские заморозки нанесли значительный урон яблоневым садам в центральной части России, с потерями урожая, оцениваемыми в диапазоне 50-70%.

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Об этом сообщил президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин.

Он заявил, что вся центральная зона останется без яблок.

"По яблокам в России 50%, а то и 70% потеряно", — заявил он.

По словам Игоря Муханина, больше всего пострадали яблоневые сады в Воронежской, Ростовской, Тамбовской и Липецкой областях, где во время цветения деревьев произошли сильные морозы.

"Может быть, чуть в Туле будет, по северным зонам еще может что-то остаться", — цитирует его "РИА Новости".