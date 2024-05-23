Доллар вновь будет стоить 100 рублей: экономист назвал риски ослабления рубля

Экономист Андрей Лобода спрогнозировал ослабление рубля к концу лета, что может привести к курсу доллара около 100 рублей.
Это ослабление, по его мнению, будет обусловлено несколькими факторами: введением новых санкций, нестабильной геополитической обстановкой, снижением цен на нефть и последующими негативными последствиями для бюджетных доходов страны.
Лобода отметил, что Центральный банк России ужесточает свою риторику, что положительно влияет на рубль, как это было заметно по его динамике в мае. Однако если инфляция продолжит расти, ЦБ РФ может повысить ключевую ставку на один процентный пункт, до 17%, что может временно поддержать рубль, сообщает URA.RU.
Лобода также прокомментировал темпы роста валового внутреннего продукта в России. Во втором квартале 2024 года ожидается замедление роста ВВП по сравнению с первым кварталом. Он пояснил, что жесткая денежно-кредитная политика, проводимая ЦБ, неблагоприятно сказывается на экономическом росте, и её влияние на реальный сектор экономики проявляется с временным лагом в несколько месяцев или даже год.
В первом квартале 2024 года ВВП России вырос на 5,4% в годовом выражении благодаря эффекту низкой базы, так как в первом квартале 2023 года был зафиксирован спад. Однако, во втором квартале 2024 года рост ВВП замедлится из-за сокращения инвестиционной активности, связанного с высокой процентной ставкой.
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