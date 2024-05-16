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Торговая война: санкции разрушили экономические связи России и Китая?

80% расчетов между Россией и Китаем приостановлены из-за санкций

1:01
Экономика

К марту этого года 80% расчетов между Россией и Китаем приостановлены из-за западных санкций, что значительно нарушило обычные торговые и коммерческие отношения.

80% расчетов между Россией и Китаем приостановлены из-за санкций
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Об этом сообщает South China Morning Post, ссылаясь на доклад Института финансовых исследований Чунъян при Китайском народном университете.

Эксперты подчеркивают важность создания новых каналов для платежей и расчетов, а также устранения угрозы вторичных санкций, которые могут коснуться финансовых учреждений. По их мнению, это критично для решения инвестиционной дилеммы, стоящей перед Китаем и Россией.

В краткосрочной перспективе возможным решением может стать проведение расчетов через небольшие региональные банки, которые не работают с западным бизнесом.

Также можно использовать российские и китайские аналоги системы SWIFT. В среднесрочной и долгосрочной перспективе обе страны должны разработать собственные платежные системы.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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