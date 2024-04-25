Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые рассказали, что чувствует кошка, которую отдали в другую семью
NatAstro: гигантский астероид оставил на Плутоне сердцевидный след
Что нужно сделать с клубнями георгинов
Автоэксперт Кацубо: зимний протектор летом размазывается по асфальту
SSD: инструкция по установке
Остеопат Титов: работа стоя причиняет вред спине и ногам
Тина Канделаки пригласила всех туристов в Нижний Новгород
ЦБ: цена на ОСАГО выросла из-за санкций и подорожания авто
Сихарулидзе на фоне дела Валиевой посоветовал быть внимательными к случайностям
Эксперты предупреждают: рубль на грани краха! Как это отразится на вашем кошельке?

Эксперт: рубль продолжит снижение по отношению к доллару

1:46
Экономика

Курс рубля, как ожидает Правительство, будет продолжать снижаться по отношению к доллару.

Эксперт: рубль продолжит снижение по отношению к доллару
Фото: PxHere is licensed under CC0

Долгосрочные прогнозы указывают на то, что эта тенденция может сохраниться на протяжении нескольких лет, приводя к дальнейшему уменьшению стоимости российской валюты, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В соответствии с информацией, полученной из Министерства экономического развития и торговли РФ, ожидается, что в текущем году средний курс доллара составит 94,7 рубля, а в следующем году он поднимется до 98,6 рубля.

Предполагается, что доллар преодолеет отметку в 101,2 рубля в 2026 году и 103,8 рубля в 2027 году. Однако следует помнить, что эти цифры представляют собой лишь прогноз и могут измениться в зависимости от различных факторов.

Наталья Проданова, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова, подчеркивает, что снижение курса рубля обусловлено текущей геополитической и экономической обстановкой, а также ожиданием введения новых санкций со стороны Европейского союза к лету 2024 года. Она отмечает, что в настоящее время поддержание рубля на уровне, приемлемом с психологической точки зрения, возможно лишь при условии высокой цены на нефть.

Проданова также утверждает, что хотя снижение курса рубля может вызывать определенные беспокойства, это не приведет к серьезным последствиям, поскольку российская экономика демонстрирует устойчивость к подобным колебаниям. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
О тонких стеблях рассады забудете: используйте эти варианты подкормок для решения проблемы

Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.

Три варианта подкормки томатов
Европейцы наращивают импорт удобрений из России
Европа опять скупает "вредный" товар в России
Как об стенку горох: названы породы собак, которые не поддаются дрессировке
На сухом пайке: что будет с киской, если кормить ее только сухим кормом
Харьковское небо контролирует русский беспилотник "Форпост" Дмитрий Плотников Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото Любовь Степушова На границе Армении с Азербайджаном снова неспокойно, и снова в этом обвиняют Пашиняна Андрей Николаев
Вот как правильно посеять морковь, чтобы не нужно было делать прополку
Чем можно загустить подливу, кроме муки: назван неожиданный альтернативный вариант
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью
Последние материалы
Ученые рассказали, что чувствует кошка, которую отдали в другую семью
NatAstro: гигантский астероид оставил на Плутоне сердцевидный след
Что нужно сделать с клубнями георгинов
Автоэксперт Кацубо: зимний протектор летом размазывается по асфальту
Эксперт: рубль продолжит снижение по отношению к доллару
SSD: инструкция по установке
Остеопат Титов: работа стоя причиняет вред спине и ногам
Тина Канделаки пригласила всех туристов в Нижний Новгород
ЦБ: цена на ОСАГО выросла из-за санкций и подорожания авто
Сихарулидзе на фоне дела Валиевой посоветовал быть внимательными к случайностям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников