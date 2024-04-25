Эксперты предупреждают: рубль на грани краха! Как это отразится на вашем кошельке?

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Эксперт: рубль продолжит снижение по отношению к доллару

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Курс рубля, как ожидает Правительство, будет продолжать снижаться по отношению к доллару.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Долгосрочные прогнозы указывают на то, что эта тенденция может сохраниться на протяжении нескольких лет, приводя к дальнейшему уменьшению стоимости российской валюты, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В соответствии с информацией, полученной из Министерства экономического развития и торговли РФ, ожидается, что в текущем году средний курс доллара составит 94,7 рубля, а в следующем году он поднимется до 98,6 рубля.

Предполагается, что доллар преодолеет отметку в 101,2 рубля в 2026 году и 103,8 рубля в 2027 году. Однако следует помнить, что эти цифры представляют собой лишь прогноз и могут измениться в зависимости от различных факторов.

Наталья Проданова, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова, подчеркивает, что снижение курса рубля обусловлено текущей геополитической и экономической обстановкой, а также ожиданием введения новых санкций со стороны Европейского союза к лету 2024 года. Она отмечает, что в настоящее время поддержание рубля на уровне, приемлемом с психологической точки зрения, возможно лишь при условии высокой цены на нефть.

Проданова также утверждает, что хотя снижение курса рубля может вызывать определенные беспокойства, это не приведет к серьезным последствиям, поскольку российская экономика демонстрирует устойчивость к подобным колебаниям.